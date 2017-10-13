День пожилого человека прошёл в обществе инвалидов на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

11 октября во Всероссийском обществе инвалидов Дзержинского района состоялся День пожилого человека.
Приветственное слово своим подопечным произнес председатель организации Игорь Постоногов. Он пожелал им здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Также руководитель по традиции исполнил песню. На этот раз прозвучала композиция «Дорогие мои старики».
Праздничная программа была представлена хором из ЦК «Покровское», ансамблем «Зознобушка». Вскоре к творчеству подключились и сами пенсионеры: они пели песни под баян и читали стихи.
Фото: Общество инвалидов Дзержинского района
Для пожилых гостей было подготовлено чаепитие и подарки - комнатные растения.
Организаторы признались, что гости покидали двери учреждения в хорошем настроении.