День пожилого человека прошёл в обществе инвалидов на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Приветственное слово своим подопечным произнес председатель организации Игорь Постоногов. Он пожелал им здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Также руководитель по традиции исполнил песню. На этот раз прозвучала композиция «Дорогие мои старики».





Праздничная программа была представлена хором из ЦК «Покровское», ансамблем «Зознобушка». Вскоре к творчеству подключились и сами пенсионеры: они пели песни под баян и читали стихи.





Фото: Общество инвалидов Дзержинского района

Для пожилых гостей было подготовлено чаепитие и подарки - комнатные растения.



Организаторы признались, что гости покидали двери учреждения в хорошем настроении.