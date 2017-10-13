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Новости Нижнего Тагила

День пожилого человека прошёл в обществе инвалидов на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 октября 2017, 08:30Добавить новость
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11 октября во Всероссийском обществе инвалидов Дзержинского района состоялся День пожилого человека.

Приветственное слово своим подопечным произнес председатель организации Игорь Постоногов. Он пожелал им здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Также руководитель по традиции исполнил песню. На этот раз прозвучала композиция «Дорогие мои старики».

Праздничная программа была представлена хором из ЦК «Покровское», ансамблем «Зознобушка». Вскоре к творчеству подключились и сами пенсионеры: они пели песни под баян и читали стихи.

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Фото: Общество инвалидов Дзержинского района

 

Для пожилых гостей было подготовлено чаепитие и подарки - комнатные растения.

Организаторы признались, что гости покидали двери учреждения в хорошем настроении.

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