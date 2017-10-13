Полицейская из Екатеринбурга выложила в соцсеть свои фото с тату и оружием (ФОТО)

В полиции Екатеринбурга разразился скандал. Его причиной стали провокационные снимки, которые выкладывает в соцсети одна из сотрудниц.

Как оказалось, заместитель руководителя следственного отдела № 7 СУ УМВД Свердловской области Марина Гогонова является активным пользователем соцсети Instagram.



На своей страничке девушка выкладывает провокационные фото, где она курит кальян в обнимку с ребенком, демонстрирует тату на плече, лежит связанной в багажнике автомобиля, пишет URA.ru.

Также есть снимки, где она держит в руках оружие - предположительно, табельное. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что информация об этом и сами фотографии будут доведены до руководства. В главном управлении МВД будут приняты решения о мерах реагирования на произошедшее.





Фото: URA.ru