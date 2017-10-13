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Новости Нижнего Тагила

Медики и педагоги Нижнего Тагила обсудили психологическое состояние дошкольников (ФОТО)

13 октября 2017, 07:00Добавить новость
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10 октября в Нижнем Тагиле прошел семинар по ранней профилактике социального неблагополучия в дошкольных учреждениях. Мероприятие было организовано с участием специалистов нижнетагильского социально-реабилитационного центра Ленинского района.

Приглашенные специалисты разных сфер, в том числе медицинской, образовательной и муниципальной, обсудили проблемы раннего выявления неблагополучия среди дошкольников. Присутствующие обменивались мнениями, вступали в дискуссии.

Сотрудники СРЦ презентовали проект «Ты с нами», целью которого является содействие многодетным и замещающим семьям, создание комфортных условий для детей и взрослых, внедрение семейных ценностей и многое другое. Главным инструментом, по мнению педагогов, является проведение праздников, создание мультипликационных фильмов, проведение экскурсий и другая творческая деятельность.

Все специалисты пришли к мнению, что только совместными усилиями можно решать такую актуальную проблему.

 

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Фото: Екатерина Ларина, СРЦ Ленинского района
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