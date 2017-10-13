Медики и педагоги Нижнего Тагила обсудили психологическое состояние дошкольников (ФОТО)

Приглашенные специалисты разных сфер, в том числе медицинской, образовательной и муниципальной, обсудили проблемы раннего выявления неблагополучия среди дошкольников. Присутствующие обменивались мнениями, вступали в дискуссии.



Сотрудники СРЦ презентовали проект «Ты с нами», целью которого является содействие многодетным и замещающим семьям, создание комфортных условий для детей и взрослых, внедрение семейных ценностей и многое другое. Главным инструментом, по мнению педагогов, является проведение праздников, создание мультипликационных фильмов, проведение экскурсий и другая творческая деятельность.





Все специалисты пришли к мнению, что только совместными усилиями можно решать такую актуальную проблему.

Фото: Екатерина Ларина, СРЦ Ленинского района