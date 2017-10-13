Работники «Почты России» в Екатеринбурге эвакуировались из-за посылки (ФОТО)

Подозрительная посылка стала причиной эвакуации отделения «Почты России» в Екатеринбурге.

Как рассказали сотрудники отделения, они обнаружили бесхозную посылку, на ней был номер телефона, они по нему позвонили. Ответила женщина, которая сообщила, что ей пришло уведомление о посылке, но она ее еще не получила.





Работники решили, что это подозрительно и приняли решение о вызове службы безопасности и эвакуации.





Однако позже выяснилось, что данную посылку все же в этот день выдавали, только вот не тому человеку, вероятно, из-за путаницы в документах. Получатель понял, что это не его бандероль и оставил ее в отделении.





В почтовом отделении пояснили, что они обязаны реагировать на все бесхозные подозрительные предметы, пишет Е1.







Фото: Е1