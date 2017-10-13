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Новости Нижнего Тагила

Работники «Почты России» в Екатеринбурге эвакуировались из-за посылки (ФОТО)

13 октября 2017, 13:00Добавить новость
Екатеринбург,Почта России,посылка,бандероль,эвакуация,сотрудники,служба безопасности

Подозрительная посылка стала причиной эвакуации отделения «Почты России» в Екатеринбурге.

Как рассказали сотрудники отделения, они обнаружили бесхозную посылку, на ней был номер телефона, они по нему позвонили. Ответила женщина, которая сообщила, что ей пришло уведомление о посылке, но она ее еще не получила.

Работники решили, что это подозрительно и приняли решение о вызове службы безопасности и эвакуации.

Однако позже выяснилось, что данную посылку все же в этот день выдавали, только вот не тому человеку, вероятно, из-за путаницы в документах. Получатель понял, что это не его бандероль и оставил ее в отделении.

В почтовом отделении пояснили, что они обязаны реагировать на все бесхозные подозрительные предметы, пишет Е1.


Екатеринбург,Почта России,посылка,бандероль,эвакуация,сотрудники,служба безопасностиЕкатеринбург,Почта России,посылка,бандероль,эвакуация,сотрудники,служба безопасности

Фото: Е1

 
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