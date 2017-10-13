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Новости Нижнего Тагила

Родители дошколят задолжали детсадам Свердловской области 2 млн рублей

13 октября 2017, 19:00Добавить новость
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50 детских садов Свердловской области в текущем году обратились к судебным приставам, чтобы взыскать с родителей неоплаченные по квитанциям деньги.

Общая сумма задолженности родителей свердловских дошкольников перед детскими садами составила более 2 млн рублей. Сейчас возвратом занимаются судебные приставы, они возбудили уже 108 дел о взыскании задолженности.

 

В пресс-службе областных судебных приставов отметили, что чаще всего долг семьи дошкольника перед детсадом не превышает нескольких тысяч рублей, но взыскивать его приходится принудительно. На данный момент родителями выплачено около миллиона рублей.

 

Как отмечает «Областная газета», родителям дошкольников по законодательству положена компенсация. Однако если есть долги перед детсадом, получить ее они не смогут. В крайних случаях у должника могут арестовать имущество и заблокировать счета.

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