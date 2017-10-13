Убийство собаки в пос. Черноисточинск под Нижним Тагилом может стать уголовным делом (ФОТО)

Напомним, в конце сентября молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения забил до смерти ломом соседскую собаку. У собаки осталось 7 месячных щенков. Хозяева овчарки написали заявление в полицию. В издевательствах над собакой сознался сосед жителей пос. Черноисточинск. Участковый оперуполномоченный собирает материал по происшествию, но владельцев собаки уже предупредили, что перспективы довести дело до конца, и наказать злоумышленника - маловероятны.

Закон гласит:

Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев (ст.245 УК РФ).

Председатель общества защиты животных Мария Лисина считает, что подобным случаям нужно уделять особое внимание.

Случаев жестокого обращения с животными в практике – огромное количество. Статья закона о жестоком обращении с животными, на взгляд зоозащитников, не доработана, там нет четких подпунктов и конкретики. У полиции здесь возникает масса ограничений, чтобы как следует этим делом заниматься. В этом громком случае, если полицейские за него должным образом возьмутся, то можно будет довести это дело до ума и привлечь к ответственности. Потому что человек, который издевается над животными, это первый шаг к издевательству над человеком, а может и даже убийству. Криминальная статистика показывает, что таким случаям нужно уделять особое внимание, чтобы потом не пришлось раскрывать убийство человека, -- озвучила свою позицию Мария Лисина.

С точки зрения права, убийство собаки попадает еще под одну статью уголовного кодекса РФ: умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (ст.167 УК РФ).

Убитая овчарка Бакса была всеобщей любимицей и, в первую очередь, членом семьи. Но, вместе с этим, она принадлежала владельцам на правах собственности.

Касаемо данной ситуации, здесь есть много того, за что можно конкретно зацепиться со стороны закона – и жестокое обращение с животными, и порча имущества, так как собака, как бы это ни звучало, все равно имущество, и неадекватное поведение соседа. Здесь можно привлечь к административной ответственности. Но лучше бы – к уголовной. Люди, чувствуя свою безнаказанность, зная, что в отношении животного может не быть ответственности, будут продолжать так делать до тех пор, пока у нас в законе не будет более четкого понимания, -- внесла пояснения Мария Лисина.

Заводчица крупных пород собак из Екатеринбурга была шокирована историей убийства собаки. Как специалист, она считает, что высовывать морду и лаять – естественная реакция сторожевого пса. Однако, она отмечает, что хозяевам нужно было принять необходимые меры для защиты питомца.

Собака была на свободном выгуле на своей территории, к соседу она не проходила – это допустимо. Если до этого происшествия были случаи, что сосед дразнил собаку, провоцировал ее, то высунуть морду и залаять – естественная реакция сторожевого пса. Собака могла реагировать более остро, защищая щенков. Но тут и владелец собаки тоже виноват: если ты завел такую собаку – должен полностью давать себе отчет, что это большая собака, которую могут бояться люди, независимо от того, в адекватном они состоянии или нет. Если такая серьезная собака и при этом сосед – неадекватный пьяница, нужно было закопать эту дыру под забором. Кавказец – собака серьезная, тем более с щенками. Даже самую милую собаку надо огораживать, потому что когда у них щенки, у них в крови защитить потомство, -- изложила свою позицию Наталья Шишленкова, руководитель секции САО при клубе служебного собаководства г. Екатеринбург.

Борцы за права животных советуют хозяевам убитой собаки не сдаваться и довести дело до конца.

Хозяевам собаки советую не сдаваться, не опускать руки, идти до конца, писать в прокуратуру, писать везде, -- пожелала Мария Лисина.

Супруги - владельцы овчарки - намерены действовать до окончания расследования.