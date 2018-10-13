Опека забрала сына у жительницы Екатеринбурга прямо со школьных уроков‍

Приемная мать мальчика рассказала, что ее никто не предупредил о том, что ребенка собираются забрать. Мальчика поместили в детский дом, пояснив, что екатеринбурженка являлась временным опекуном и не оформила необходимые документы для лишения родительских прав биологических родителей ребенка. В приемной семье мальчик находился на протяжении шести лет.