Программа по соцподдержке для желающих провести газ будет разработана в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле будет разработана программа соцподдержки для людей, которые хотят подключиться к газовым сетям.
На совещании в администрации Нижнего Тагила 12 октября Владислав Пинаев подчеркнул, что для тагильчан, желающих присоединиться к процессу газификации, планируется разработать программу по социальной поддержке.
Как рассказал Вадим Кулик в ходе совещания в мэрии, возникают проблемы с подключением горожан к проложенным газовым сетям. Это объясняется высокой стоимостью подключения. Так жители Старой Гальянки и Голого Камня демонстрируют низкий показатель по подключениям, поскольку для заведения газа в дом необходимо купить оборудование, получить разрешение и оплатить разработку проекта.
На Северном поселке с 20 сентября были подключены пять абонентов, к тому же 140 жителей планируют подключить газ в ближайшее время, еще 118 тагильчан ждут получения техусловий и разработку проекта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.