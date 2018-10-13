Программа по соцподдержке для желающих провести газ будет разработана в Нижнем Тагиле

На совещании в администрации Нижнего Тагила 12 октября Владислав Пинаев подчеркнул, что для тагильчан, желающих присоединиться к процессу газификации, планируется разработать программу по социальной поддержке.

Как рассказал Вадим Кулик в ходе совещания в мэрии, возникают проблемы с подключением горожан к проложенным газовым сетям. Это объясняется высокой стоимостью подключения. Так жители Старой Гальянки и Голого Камня демонстрируют низкий показатель по подключениям, поскольку для заведения газа в дом необходимо купить оборудование, получить разрешение и оплатить разработку проекта.