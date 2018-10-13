Совхоз «Сухоложский» выставлен на торги за 466 миллионов рублей

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На аукцион был выставлен совхоз «Сухоложский». Начальная цена актива составила 466 млн 424 тыс. рублей.
С 12 октября по 6 ноября будут приниматься заявки на приобретение совхоза. Торги состоятся 12 ноября, сообщает «Вечерний Екатеринбург». Стартовая цена совхоза составила 466 млн, размер задатка составляет 93 млн 284 тыс. 800 рублей.
«Сухоложский» был создан в 1924 году и специализировался на выращивании зерновых культур, производстве молочной и мясной продукции.
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