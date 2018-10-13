Совхоз «Сухоложский» выставлен на торги за 466 миллионов рублей

С 12 октября по 6 ноября будут приниматься заявки на приобретение совхоза. Торги состоятся 12 ноября, сообщает «Вечерний Екатеринбург» . Стартовая цена совхоза составила 466 млн, размер задатка составляет 93 млн 284 тыс. 800 рублей.

«Сухоложский» был создан в 1924 году и специализировался на выращивании зерновых культур, производстве молочной и мясной продукции.