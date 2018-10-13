Трое заключённых объявили голодовку в колонии №26 Тавды

4 октября в колонии №26 трое заключённых объявили о голодовке. Информация об этом поступила в СМИ от правозащитницы Межрегионального центра прав человека Людмилы Винс.

Они болеют, простывшие. У них отобрали тёплые вещи, в том числе и тёплые носки, медицинская помощь не оказывается. Голодают с 4 октября официально. Очень прошу членов ОНК сделать срочный выезд в данную колонию. По предварительным данным, они устроили ее из-за плохих условий содержания. Сказать подробнее мы сможем, когда посетим колонию,написала Людмила на своей странице в Facebook.

В пресс-службе областной ГУФСИН России подтвердили информацию о том, что заключённые отказались от приёма пищи. Но сроком объявления голодовки объявлено 5 октября.

Осужденные мотивируют отказ от приёма пищи несогласием с режимом содержания, требуют в нарушение законодательства чай и сигареты в камеры,сообщил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.