Трое заключённых объявили голодовку в колонии №26 Тавды

Сотрудники Межрегионального центра прав человека сообщили о том, что трое заключённых ИК-26 Тавды на протяжении 7 дней отказываются от приёма пищи.
4 октября в колонии №26 трое заключённых объявили о голодовке. Информация об этом поступила в СМИ от правозащитницы Межрегионального центра прав человека Людмилы Винс.
Они болеют, простывшие. У них отобрали тёплые вещи, в том числе и тёплые носки, медицинская помощь не оказывается. Голодают с 4 октября официально. Очень прошу членов ОНК сделать срочный выезд в данную колонию. По предварительным данным, они устроили ее из-за плохих условий содержания. Сказать подробнее мы сможем, когда посетим колонию,написала Людмила на своей странице в Facebook.
В пресс-службе областной ГУФСИН России подтвердили информацию о том, что заключённые отказались от приёма пищи. Но сроком объявления голодовки объявлено 5 октября.
Осужденные мотивируют отказ от приёма пищи несогласием с режимом содержания, требуют в нарушение законодательства чай и сигареты в камеры,сообщил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Информация об отсутствии тёплых вещей официально подтверждена не была. Сотрудники колонии рассказали, что с заключёнными работают медики и психологи. Отмечается, что у голодающих имеется десятки дисциплинарных взысканий, сообщает Znak.com.