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Жительница Кушвы украла более 40 тысяч рублей у 64-летнего качканарца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Кушвы украла более 40 тысяч рублей у 64-летнего качканарца

Сегодня, 14:20Общество
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