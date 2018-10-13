Жительница Кушвы украла более 40 тысяч рублей у 64-летнего качканарца

Житель Качканара 18 сентября находился в Кушве, где встретил свою знакомую. 35-летняя женщина попросила у качканарца пустить ее к себе пожить, поскольку она поругалась со своим сожителем, на что пенсионер ответил согласием.

Спустя два дня мужчина уехал в больницу в Екатеринбург, а когда вернулся обнаружил, что его знакомой в квартире нет, также из квартиры пропали более 40 тысяч рублей.

Пенсионер поехал в Кушву, где в квартире сожителя нашел свою знакомую. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, в ее сумке потерпевший нашел семь тысяч рублей. Подозреваемая пояснила, что остальные деньги она потратила.