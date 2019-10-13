Блогер Илья Варламов отдал 38 строчку рейтинга лучших городов России Нижнему Тагилу

Видео, в котором Варламов поясняет, почему города заняли ту или иную строчку, он опубликовал на своем канале в youtube. Нижний Тагил оказался на 38 строчке рейтинга Варламова.

Город брутальных туристов с неплохими перспективами. Нижний Тагил не так плох, как может показаться. Удобно, кстати, на «Ласточке» из Екатеринбурга – и вы в Нижнем Тагиле, сказал блогер.

В рейтинг не попали Москва и Санкт-Петербург. Лучшим городом Варламов назвал Екатеринбург, на второй строчке – Казань, на третьей – Севастополь.

Екатеринбург становится лучше с каждым годом, но первое место я не только поэтому отдал. Первое место я отдаю не только городу, но и самим екатеринбуржцам. Потому что они любят свой город, они не дают его в обиду. В Екатеринбурге ребята отстояли свой сквер, в Екатеринбурге очень активная и крутая молодёжь, в Екатеринбурге люди невероятно талантливые, у них горящие глаза.