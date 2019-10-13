Координатор «Голоса» об опросе по храму в Екатеринбурге: «Это не праздник демократии»

Александр Грезев отметил, что с утра на всех пунктах для голосования скоблились толпы народа.

Я очень сомневаюсь, что они искренне хотят строительства храма на месте завода, я думаю, они даже не знают, где стоит этот завод. Они пришли, потому что их очень сильно попросили. Использовался колоссальный админресурс, который даже не скрывался, сказал Грезев.

Координатор движения «Голос» также отметил, что проголосовавшие фотографируют бюллетени, делают селфи, звонят начальству, чтобы отчитаться о том, что они проголосовали:

К сожалению, это не праздник демократии.