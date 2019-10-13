Координатор «Голоса» об опросе по храму в Екатеринбурге: «Это не праздник демократии»
Сегодня, 18:09ОбществоФото: скрин видео, опубликованного на странице Александра Грезева в facebookв
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Координатор движения «Голос» по Свердловской области Александр Грезев рассказал, что на опрос по строительству храма святой Екатерины многие пришли, потому что их просто попросили. Видео своего интервью он опубликовал на странице в facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Александр Грезев отметил, что с утра на всех пунктах для голосования скоблились толпы народа.
Я очень сомневаюсь, что они искренне хотят строительства храма на месте завода, я думаю, они даже не знают, где стоит этот завод. Они пришли, потому что их очень сильно попросили. Использовался колоссальный админресурс, который даже не скрывался, сказал Грезев.
Координатор движения «Голос» также отметил, что проголосовавшие фотографируют бюллетени, делают селфи, звонят начальству, чтобы отчитаться о том, что они проголосовали:
К сожалению, это не праздник демократии.
От движения «Голос» на участках работают 29 наблюдателей. По данным избиркома, на 16:00 явка на опрос составила 6,51% — на опрос пришли 70 тысяч 712 человек. Опрос продолжится до 20:00.
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