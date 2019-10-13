Мэр Екатеринбурга выбрал место для строительства храма

В бюллетене предлагается выбрать одну из двух площадок — на Горького, 17, а также на территории на правом берегу Исети.

Если в результате опроса будет выбрана площадка на месте приборостроительного завода, то начнутся градостроительные процедуры. Планируется, что они займут около одного года.

Высокинский отметил, что этот опрос должен поставить точку в споре и если вдруг будет выбрана площадка за Макаровским мостом, то в этом случае будут ее рассматривать и подсчитывать возможности.

Задача всего городского сообщества — создать новый механизм, и нам надо качественно этот опыт провести. Мы считаем, что сегодня рождается новая история города, новые механизмы. Изначально мы хотели печатать 800 тысяч листов, но потом сделали только 200 тысяч, сказал мэр Александр Высокинский.

Мэр проголосовал на участке первой гимназии. На вопрос о том, за какую площадку он отдал голос, Высокинский ответил, что своих предпочтений не меняет.

Еще он проверил, можно ли проголосовать дважды. Но система не позволила сделать это.