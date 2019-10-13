Орловского чиновника оштрафовали за нацистскую символику на детском празднике

Во время проведения детского праздника Клушин надел на себя костюм с древнерусскими рунами. Суд решил, что руны на нем идентичны с символикой нацистской Германии.

В результате Клушин был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму полторы тысячи рублей.

«Изображение на левом рукаве кафтана Клушина С. А. сходно до степени смешения с символикой, использовавшейся в нацистской Германии», говорится в постановлении суда.

Также в судебном постановлении приведены результаты иконографической экспертизы. Согласно им, символ представляет собой рунический знак «Одал», которым в Древней Скандинавии обозначали звук «О».

Он означает «кровные связи» между членами сообщества. Именно в таком значении руна использовалась в организациях Третьего рейха.