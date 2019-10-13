Орловского чиновника оштрафовали за нацистскую символику на детском празднике
В Орловской области Ливенский районный суд обвинил начальника управления культуры и молодежной политики города Сергея Клушина в использовании нацистской символики, сообщает ИА «Новые известия».
Во время проведения детского праздника Клушин надел на себя костюм с древнерусскими рунами. Суд решил, что руны на нем идентичны с символикой нацистской Германии.
В результате Клушин был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму полторы тысячи рублей.
«Изображение на левом рукаве кафтана Клушина С. А. сходно до степени смешения с символикой, использовавшейся в нацистской Германии», говорится в постановлении суда.
Также в судебном постановлении приведены результаты иконографической экспертизы. Согласно им, символ представляет собой рунический знак «Одал», которым в Древней Скандинавии обозначали звук «О».
Он означает «кровные связи» между членами сообщества. Именно в таком значении руна использовалась в организациях Третьего рейха.
Сам обвиняемый объяснил, что знак на левом рукаве кафтана обозначает славянский символ «Рода». Это изображение, по его мнению, актуально, потому что Клушин проводил праздник для детей «Коляда».