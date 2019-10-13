В Екатеринбурге к полудню место для храма выбрали 30 тысяч человек

В голосовании принял участие губернатор Евгений Куйвашев. Он простоял в очереди минут десять и все время общался с жителями города.

Также проголосовал Аркадий Чернецкий. Он отметил, что если по итогам голосования будет выбрано место за Макаровским, то властям придется строить храм там. По его словам, эта площадка будет стоить дороже.