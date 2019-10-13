В Екатеринбурге к полудню место для храма выбрали 30 тысяч человек
Сегодня, 12:39ОбществоФото: E1.RU
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 13 октября, жители Екатеринбурга голосуют за место строительства храма Святой Екатерины. К полудню явка горожан на пункты опроса составила 2,58%. Проголосовало около 30 тысяч человек, сообщает портал E1.
Сюжеты: Екатеринбург
В голосовании принял участие губернатор Евгений Куйвашев. Он простоял в очереди минут десять и все время общался с жителями города.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
Также проголосовал Аркадий Чернецкий. Он отметил, что если по итогам голосования будет выбрано место за Макаровским, то властям придется строить храм там. По его словам, эта площадка будет стоить дороже.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
Перед входом на опросный участок на Билимбаевской жители агитируют голосовать за приборостроительный завод.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей