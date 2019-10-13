В Екатеринбурге место для строительства храма выбрали более 50 тысяч человек

На участок для голосования пришел Митрополит Кирилл.

Я даже не предполагал, что для стольких людей этот вопрос так значим. Видимо у нашего города нет других проблем, других вопросов, сказал он.

Он также отметил, что проголосовал за Горького, 17.

На одном из участков участники опроса возмутились, что несовершеннолетнему дали опросный лист для голосования.

Наблюдатели проверили информацию о выдаче бюллетеня несовершеннолетнему на Большакова, 18, и опровергли информацию. По словам мэрии, ребенок опустил уже заполненный родителями бюллетень в урну.

По словам председателя Избирательной комиссии Екатеринбурга Вадима Антошина, все было сделано так, чтобы опрос прошел максимально открыто. Он надеется, что всем гражданам будет комфортно.

Начались первые проблемы с сертификатами и монетками. Они очень быстро заканчиваются, и потому выдают их не всем.

Депутат Константин Киселев сообщает, что явка большая, на участках длинные очереди.

Горизбирком увеличивает число людей, выдающих опросные листы. Но некоторые, не желая терять время, разворачиваются и уходят. Нарушений анкетеры пока не видят,пишет Киселев на своей странице в Facebook.

На 14:00 в пунктах проведения опроса проголосовало более 51 тысячи человек.

При опросе не используются списки прописанных, можно проголосовать два или три раза, просто подойдя к разным регистраторшам, сообщает участник опроса.

Некоторые граждане, решившие принять участие в опросе, недовольны происходящим на участках. Из-за больших очередей они уходят.

Возле избирательных участков на одиночные пикеты стали выходить участники молодежного движения «Выбор».