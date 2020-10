ПФР на выплаты страховых пособий и пенсий выделит почти триллион рублей

Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о предоставлении Минфину России 941,4 миллиарда рублей. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сумма будет выделена из резервного фонда кабмина и направлена на «обязательное пенсионное страхование, имея в виду обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, законодательством Российской Федерации». До 1 февраля Минфин РФ должен представить отчет об использовании бюджетных ассигнирований. Напомним, партией «Единая Россия» совместно с российским правительством разработан проект бюджета страны на три года. Предполагается, что каждый третий рубль будет расходоваться на социальную сферу. В бюджете РФ треть расходов пойдет на социалку

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter