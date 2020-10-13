ПФР на выплаты страховых пособий и пенсий выделит почти триллион рублей

ПФР на выплаты страховых пособий и пенсий выделит почти триллион рублей

Сегодня, 16:51ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о предоставлении Минфину России 941,4 миллиарда рублей. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сумма будет выделена из резервного фонда кабмина и направлена на «обязательное пенсионное страхование, имея в виду обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, законодательством Российской Федерации».

До 1 февраля Минфин РФ должен представить отчет об использовании бюджетных ассигнирований.

Напомним, партией «Единая Россия» совместно с российским правительством разработан проект бюджета страны на три года. Предполагается, что каждый третий рубль будет расходоваться на социальную сферу.

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