Алексей Вихарев написал заявление в СК по делу о его причастности к прослушке

Алексей Вихарев написал заявление в СК по делу о его причастности к прослушке

Сегодня, 09:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев написал заявление в СКР по Свердловской области о том, что информация о его причастности к организации прослушки является недействительной и «носит исключительно провокационный характер и политическую подоплеку», сообщает Znak.com.

Как пишет Вихарев, цель этой информации — «дестабилизировать политическую ситуацию в Свердловской области».

В заявлении говорится, что у него есть предположения, кто может быть заказчиком распространяемой недостоверной информации, а сам Вихарев готов оказать содействие правоохранительным органам по установлению заказчиков провокации.

В Екатеринбурге следственный отдел расследует несколько уголовных дел, связанных с прослушкой, а также незаконным получением биллинга телефонов политиков и бизнесменов. В числе пострадавших — спикер городской думы Игорь Володин, руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров, советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов и совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков.

В качестве организатора следствие рассматривает депутата гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Расследование дела находится под личным контролем главы УФСБ по Свердловской области Алексея Зиновьева.

Напомним, в Санкт-Петербурге второй апелляционный суд рассмотрит дело о прослушке бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

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