Бухгалтер из Екатеринбурга призналась в краже 10 млн рублей и избежала наказания

По его словам, в 2016 году «Сбербанк» оставил СМС-сообщение о транзакциях только на одном номере, привязанном к банку, это был номер бухгалтера фирмы. В конце 2017 директор взял выписку по расчетным счетам и узнал, что женщина переводила большие суммы денег со счетов фирмы на свою карту.
Директор рассказывает, что женщина знала, что СМС приходят только к ней и воспользовалась оказанным доверием. Сначала она переводила на свою карту по пять тысяч рублей, но потом суммы стали значительно больше. Женщина сыграла свадьбу за несколько миллионов рублей, а потом внесла первоначальный взнос за новый дом.
Когда раскрылись факты хищения денег, бухгалтер в переписке попросила прощения и выразила намерение вернуть деньги. Но потом она полностью отказалась от своих слов и перестала выходить на связь.
Поначалу глава фирмы был полностью уверен, что сможет доказать свою правоту, он сделал акт ревизии, собрал все документы, выписки по расчетным счетам и обратился в полицию. Однако там не захотели возбуждать уголовное дело, три года приходят отписки. Мужчина неоднократно направлял жалобы в прокуратуру и обращался к президенту.
Сейчас директор фирмы нанял адвоката и уже в десятый раз направил материал в полицию.
В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сказали, что по материалу будет проведена дополнительная проверка, по ее результатам примут решение.
Напомним, в Тугулыме две чиновницы из администрации городского округа обвиняются в краже 15 миллионов рублей из бюджета.