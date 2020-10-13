Бухгалтер из Екатеринбурга призналась в краже 10 млн рублей и избежала наказания

Директор рассказывает, что женщина знала, что СМС приходят только к ней и воспользовалась оказанным доверием. Сначала она переводила на свою карту по пять тысяч рублей, но потом суммы стали значительно больше. Женщина сыграла свадьбу за несколько миллионов рублей, а потом внесла первоначальный взнос за новый дом.