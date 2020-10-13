Бухгалтер из Екатеринбурга призналась в краже 10 млн рублей и избежала наказания

Бухгалтер из Екатеринбурга призналась в краже 10 млн рублей и избежала наказания

Сегодня, 10:11ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На жительницу Екатеринбурга, которая работала бухгалтером и вывела за год из компании более 10 миллионов рублей, три года не могут завести уголовное дело, сообщает E1 со ссылкой на директора пострадавшей фирмы.

По его словам, в 2016 году «Сбербанк» оставил СМС-сообщение о транзакциях только на одном номере, привязанном к банку, это был номер бухгалтера фирмы. В конце 2017 директор взял выписку по расчетным счетам и узнал, что женщина переводила большие суммы денег со счетов фирмы на свою карту.

Директор рассказывает, что женщина знала, что СМС приходят только к ней и воспользовалась оказанным доверием. Сначала она переводила на свою карту по пять тысяч рублей, но потом суммы стали значительно больше. Женщина сыграла свадьбу за несколько миллионов рублей, а потом внесла первоначальный взнос за новый дом.

Когда раскрылись факты хищения денег, бухгалтер в переписке попросила прощения и выразила намерение вернуть деньги. Но потом она полностью отказалась от своих слов и перестала выходить на связь.

Поначалу глава фирмы был полностью уверен, что сможет доказать свою правоту, он сделал акт ревизии, собрал все документы, выписки по расчетным счетам и обратился в полицию. Однако там не захотели возбуждать уголовное дело, три года приходят отписки. Мужчина неоднократно направлял жалобы в прокуратуру и обращался к президенту.

Сейчас директор фирмы нанял адвоката и уже в десятый раз направил материал в полицию.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сказали, что по материалу будет проведена дополнительная проверка, по ее результатам примут решение.

Напомним, в Тугулыме две чиновницы из администрации городского округа обвиняются в краже 15 миллионов рублей из бюджета.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
бухгалтерхищениеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы