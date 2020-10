«Глазенки осознанные». Детский омбудсмен проведал в больнице девочку из шкафа

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков посетил в ОДКБ № 1 девочку из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, сообщает URA.RU.

Детский омбудсмен отмечает, что он с волнением шел в больницу, но состояние девочки его порадовало. Я посмотрел, это такая радость в душе. Глазенки осознанные, она реагирует. Впечатление хорошее, я думаю, все у нее будет хорошо,говорит Мороков. Он добавил, что по мнению врачей девочка получала минимальный уход после рождения. Мороков отмечает хороший аппетит ребенка. При мне ее кормили, отобрали соску, она давай реветь,рассказал он. Омбудсмен, сославшись на тайну следствия, не стал рассказывать новости о матери девочки. Надо, чтобы установили истину, чтобы общественное мнение не влияло на ситуацию,сказал омбудсмен. Напомним, истощенную полугодовалую девочку нашли в шкафу в Карпинске знакомые матери. Они передали девочку полиции и медикам. Сейчас она находится на лечении в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге, врачи говорят, что она начала набирать вес. Матери ребенка назначена психиатрическая экспертиза. Прожившая полгода в шкафу девочка начала прибавлять в весе

