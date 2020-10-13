Хозяин жаловался на угрозы. В Нижнем Тагиле ночью загорелся «ВАЗ-2114»

Инцидент произошел 13 октября в 01.00 по улице Волгодонская. Поздней ночью хозяин автомобиля был разбужен сработавшей сигнализацией и обнаружил, что его автомобиль, припаркованный неподалеку от частного дома, воспламенился. Мужчина вызвал пожарных и принялся сам бороться с огнем.
В тушении пожара, которое заняло две минуты, были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. У автомобиля был поврежден салон и кузов. Предварительная версия случившегося — поджог. По словам мужчины, незадолго до инцидента ему поступали угрозы.
Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле угнали и сожгли автомобиль без аккумулятора.