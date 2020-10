Константин Засов: объем экспорта зерна может быть на 15 млн тонн больше

Железнодорожный холдинг РТК прогнозирует рост российского экспорта зерна в 2021 году.

Совладелец холдинга Константин Засов считает, что объем сельхозэкспорта из России в следующем году достигнет 50 млн тонн. «Мы видим, как драйвером экспорта становятся возобновляемые ресурсы, в первую очередь зерно. Что получило развитие в контексте пандемии? IT, фарма и сельское хозяйство. Я бы назвал эти отрасли базовыми для XXI века», – цитирует Засова «Коммерсантъ». Засов отметил, что у нашей страны имеется серьезный потенциал в выращивании и экспорте зерновых. К примеру, урожай этого года был вторым по величине за всю историю. И это несмотря на то, что на Кубани погибло до 30% посевов из-за погоды. Аналогичные проблемы наблюдались и в других регионах. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то за прошедшие 10 лет Россия получила двукратный прирост экспорта зерна. По мнению Константина Засова, за следующие 10 лет вполне реально еще раз его удвоить. Для этого есть и технические, и мелиоративные возможности. При этом повышение урожайности, особенно в регионах, не имеющих собственных экспортных портов, означает неминуемое увеличение использования вагонов. Между тем, и ж/д-перевозчики, и вагоностроители понесли существенные убытки из-за вызванного коронавирусом кризиса. Ставки на перевозки ощутимо снизились, а вот стоимость обслуживания и комплектующие, наоборот, выросла. Засов считает, что необходимо скорректировать тарифы на ж/д-перевозки таким образом, чтобы был определенный баланс. Как минимум они должны покрывать обязательные платежи. Пока этого нет, под ударом находятся не только перевозчики, вынужденные работать буквально в убыток. У производителей вагонов наблюдается аналогичная ситуация. Кроме этого страдает железнодорожная инфраструктура, так как невостребованные вагоны попросту скапливаются на станциях. Эксперт отмечает, что железнодорожные перевозки гораздо более прозрачны, чем автомобильные. Если автоперевозчик при заявленной грузоподъемности грузовика 24 тонны может фактически загрузить его в 2 раза большим количеством зерна, то в вагон можно загрузить 70 тонн. Больше или меньше просто не получится. На каждый вагон оформляется в среднем 8 разрешительных документов. То есть что-то скрыть ничего невозможно. Однако, несмотря на это, по железным дорогам перевозится всего 35-40% зерна. Остальное везут по автодорогам и половина из перевозимого находится в тени. Засов заявил, что условия работы должны быть равными для всех категорий перевозчиков. Сейчас же «мухлевать» не могут только те, кто возит грузы по железной дороге. Константин Львович Засов Родился в Москве в 1970 году. В 1995 году окончил Московский педагогический государственный университет, в 1996 году – Московскую государственную юридическую академию. С 1998-го возглавлял департамент ОАО «ПФГ "Росвагонмаш"». Железнодорожной транспортировкой зерна занимается с 2001 года совместно с Константином Синцовым. В 2006 году стал председателем совета директоров ООО «Рустранском» (РТК), с 2008 по 2014 год был генеральным директором «Русагротранса», в 2014 году стал президентом ГК РТК. С 2015 по 2018 год – председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта. Женат, растит сына и двух дочерей. ГК РТК Железнодорожный холдинг, специализирующийся на перевозке сельхозгрузов, минеральных удобрений и продукции лесных хозяйств. Основные активы – зерновой оператор «Русагротранс», «Транслес» (лесные грузы), «ЛП Транс» (минерально-сырьевые и химические грузы), Грузовая компания (промышленно-сырьевые грузы), в области перевозки аграрных грузов – «Азрустранс». Парк в управлении – более 66 тыс. вагонов. Ключевые акционеры ГК РТК – Банк ВТБ, Константин Засов и Константин Синцов. Выручка холдинга от транспортно-экспедиционных операций в 2019 году – 52,5 млрд руб., что на 2,6% больше, чем в 2018 году (51,15 млрд руб.). О других показателях в холдинге не распространяются.

