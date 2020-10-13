Константин Засов: объем экспорта зерна может быть на 15 млн тонн больше

Засов отметил, что у нашей страны имеется серьезный потенциал в выращивании и экспорте зерновых. К примеру, урожай этого года был вторым по величине за всю историю. И это несмотря на то, что на Кубани погибло до 30% посевов из-за погоды. Аналогичные проблемы наблюдались и в других регионах. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то за прошедшие 10 лет Россия получила двукратный прирост экспорта зерна. По мнению Константина Засова, за следующие 10 лет вполне реально еще раз его удвоить. Для этого есть и технические, и мелиоративные возможности.