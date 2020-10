В Свердловской области опять могут закрыть торговые центры, если там не будут соблюдаться правила, установленные Роспотребнадзором. Об этом заявил на брифинге после заседания оперштаба вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, сейчас достаточно жестко проверяется соблюдение правил. В следующие выходные также будет организована проверка в торговых центрах и транспорте. Если они не соблюдают, мы будем закрывать торговые центры и соответствующим образом поступать по отношению к транспортным компаниям,заявил Креков. Напомним, в Свердловской области третий день подряд выявляют более 200 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 31 550 заболевших человек. На Урале третий день подряд выявлено более двухсот случаев заражения COVID-19

