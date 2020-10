Михаил Дегтярев обещал помочь семье погибшего пожарного

Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев дал поручение правительству региона помочь семье погибшего при исполнении обязанностей пожарного Олега Крюкова.

Как сообщает vostokmedia.com, спасатель погиб при тушении пожара в квартире дома на улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре. Узнав о трагедии, врио губернатора выразил соболезнования супруге пожарного и его троим детям, а также поставил задачу социальному блоку правительства оказать семье всевозможную поддержку. Известно, что старший караула пожарно-спасательной части № 1, лейтенант Олег Крюков поднялся на 10-й этаж в горящую квартиру, где пытался найти жильцов. Выяснилось, что людей дома не было, однако сам спасатель погиб. Причины трагедии сейчас выясняются, но известно, что 38-летний Олег Крюков был опытным сотрудником и входил в сборную по пожарно-прикладному спорту.

