Михаил Дегтярев обещал помочь семье погибшего пожарного

Михаил Дегтярев обещал помочь семье погибшего пожарного

Сегодня, 19:11ОбществоPhoto: youtube.com
Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев дал поручение правительству региона помочь семье погибшего при исполнении обязанностей пожарного Олега Крюкова.

Как сообщает vostokmedia.com, спасатель погиб при тушении пожара в квартире дома на улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре. Узнав о трагедии, врио губернатора выразил соболезнования супруге пожарного и его троим детям, а также поставил задачу социальному блоку правительства оказать семье всевозможную поддержку.

Известно, что старший караула пожарно-спасательной части № 1, лейтенант Олег Крюков поднялся на 10-й этаж в горящую квартиру, где пытался найти жильцов.

Выяснилось, что людей дома не было, однако сам спасатель погиб. Причины трагедии сейчас выясняются, но известно, что 38-летний Олег Крюков был опытным сотрудником и входил в сборную по пожарно-прикладному спорту.

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