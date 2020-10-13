На Урале родители обращаются за психологической помощью из-за дистанта

На Урале родители обращаются за психологической помощью из-за дистанта

Сегодня, 14:14ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области около 200 жителей обратились на «горячие линии» психологической помощи из-за дистанционного образования, сообщает Znak.com со ссылкой на главного психотерапевта региона, руководителя областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаила Перцеля.

По его словам, чаще всего родители беспокоятся о пробелах в образовании детей и об их последствиях. Много звонков поступает о том, что дети оказываются во время дистанционного образования без контроля и проводят большое количество времени дома.

Примерно 40 обращений поступило от детей и подростков, они в основном обращаются с комплексными проблемами. Перцель рекомендовал всем школьникам, которых тревожит дистанционное образование, обратиться за психологической помощью.

Напомним, с началом пандемии, в марте 2020 года, все школы России были отправлены на дистанционное обучение. В сентябре работа учебных заведений была разрешена. Сейчас классы и школы закрывают на дистанционное образование, если учащиеся или учителя заболевают коронавирусом.

Related news:
Свердловская областьпомощьродителипсихологидистант
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы