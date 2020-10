На Урале родители обращаются за психологической помощью из-за дистанта

В Свердловской области около 200 жителей обратились на «горячие линии» психологической помощи из-за дистанционного образования, сообщает Znak.com со ссылкой на главного психотерапевта региона, руководителя областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаила Перцеля.

По его словам, чаще всего родители беспокоятся о пробелах в образовании детей и об их последствиях. Много звонков поступает о том, что дети оказываются во время дистанционного образования без контроля и проводят большое количество времени дома. Примерно 40 обращений поступило от детей и подростков, они в основном обращаются с комплексными проблемами. Перцель рекомендовал всем школьникам, которых тревожит дистанционное образование, обратиться за психологической помощью. Напомним, с началом пандемии, в марте 2020 года, все школы России были отправлены на дистанционное обучение. В сентябре работа учебных заведений была разрешена. Сейчас классы и школы закрывают на дистанционное образование, если учащиеся или учителя заболевают коронавирусом. В Свердловской области назвали условия закрытия школьных классов на карантин

