На Урале родители обращаются за психологической помощью из-за дистанта

По его словам, чаще всего родители беспокоятся о пробелах в образовании детей и об их последствиях. Много звонков поступает о том, что дети оказываются во время дистанционного образования без контроля и проводят большое количество времени дома.
Примерно 40 обращений поступило от детей и подростков, они в основном обращаются с комплексными проблемами. Перцель рекомендовал всем школьникам, которых тревожит дистанционное образование, обратиться за психологической помощью.
Напомним, с началом пандемии, в марте 2020 года, все школы России были отправлены на дистанционное обучение. В сентябре работа учебных заведений была разрешена. Сейчас классы и школы закрывают на дистанционное образование, если учащиеся или учителя заболевают коронавирусом.