На Урале владельца загрызшей мужчину собаки обязали выплатить 400 тысяч рублей родным

Судом было поставлено, что владелец собаки, загрызшей насмерть мужчину, обязан выплатить моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей матери и сестре погибшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В связи с тем, что владелец земельного участка, расположенного в поселке Пионерский Талицкого района, не ограничил попадание на свою территорию воротами или иными препятствующими элементами, погибший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сумел проникнуть на частную собственность и встретиться там с собакой пароды алабай. Бросившись на мужчину, собака нанесла серьезные увечья, в связи с которыми тот скончался в больнице. Согласно требованиям законодательства, владелец несет ответственность за свое животное. Таким образом, сотрудниками прокуратуры Талицкого района было вынесено решение, что хозяин собаки обязан выплатить 400 тысяч рублей морального вреда матери (250 тысяч рублей) и сестре (150 тысяч рублей) погибшего, поскольку те испытали глубокие нравственные страдания. Владелец участка с решением не согласился и попытался обжаловать его, но Свердловским областным судом было поставлено оставить все без изменений и вступить решению в законную силу. Напомним, на Урале чиновнику грозит до пяти лет за нападение стаи собак на трехлетнюю девочку. На Урале чиновнику грозит до пяти лет за нападение стаи собак на трехлетнюю девочку

