На Урале владельца загрызшей мужчину собаки обязали выплатить 400 тысяч рублей родным

В связи с тем, что владелец земельного участка, расположенного в поселке Пионерский Талицкого района, не ограничил попадание на свою территорию воротами или иными препятствующими элементами, погибший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сумел проникнуть на частную собственность и встретиться там с собакой пароды алабай. Бросившись на мужчину, собака нанесла серьезные увечья, в связи с которыми тот скончался в больнице. Согласно требованиям законодательства, владелец несет ответственность за свое животное.