Обвиняемый в смерти бизнесмена свердловский депутат не явился на заседание суда

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин, обвиняемый в смерти бизнесмена Сергея Титова во время рыбаки на реке Сосьва, не явился на заседание Серовского районного суда. Он сообщил, что болен, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу Свердловского облсуда.

Новая дата заседания суда пока не назначена. Однако, несмотря на болезнь, Александр Коркин присутствует сегодня на заседании Заксобрания Свердловской области, он выступил докладчиком по вопросу о назначении омбудсмена по правам ребенка в регионе. Трагедия произошла на реке Сосьва в сентябре 2019 года. На рыбалке были восемь мужчин на двух лодках. В одной из них и произошел выстрел из ружья. 30-летний предприниматель Сергей Титов был ранен в голову, через пять месяцев он скончался. Депутату предъявлено обвинение по статье «Убийство по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Напомним, Александр Коркин прошел проверку на полиграфе. Она показала, что выстрелил в Титова именно он, но не специально. Стали известны результаты полиграфа по делу свердловского депутата Коркина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter