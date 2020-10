Под Екатеринбургом планируют построить новый мусоросортировочный комплекс за 10 млрд

Новый комплект по сортировке и захоронению мусора построят в радиусе 80-100 километров от Екатеринбурга, сообщает 66.RU.

Панируется, что предприятие будет перерабатывать 700 тысяч тонн мусора каждый день. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов прокомментировал ситуацию и отметил, что точную стоимость, необходимую для вложения в проект, можно будет назвать после проектирования и необходимых экспертиз. Сумма, однако, начинается от 10 миллиардов рублей. На данный момент специалисты работают над условиями соглашения и конкурсной документацией. Весь процесс, включающий в себя выбор земельного участка, займет, по мнению замминистра, не меньше трех лет. По словам гендиректора МУП «Спецавтобаза» Натальи Зубовой, единственный работающий полигон, куда привозят весь мусор, переполнен и сможет функционировать максимум до 2024 года. Напомним, в конце сентября мэрия Екатеринбурга начала ликвидировать тлеющую свалку на Уралмаше.

