Роспотребнадзор проверит тагильскую «Пятерочку» после выдачи маски «напрокат»

Роспотребнадзор проверит тагильскую «Пятерочку» после выдачи маски «напрокат»

Сегодня, 15:56ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор проверит жалобы на «Пятерочку», в которой выдавали покупателям одну и ту же одноразовую маску «напрокат», сообщает РИА Новости.

Ранее в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в магазине «Пятерочка» кассир выдал покупателю одноразовую маску, а потом попросил вернуть ее.

Подписчик решил, что средство защиты выдают покупателям не один раз и был этим возмущен. В комментариях другая подписчица рассказала о подобном эпизоде в другой «Пятерочке».

Напомним, в пресс-службе «Пятерочки» изданию Znak.com сообщили, что по данному сообщению проводится внутренняя проверка. При подтверждении информации, к сотрудникам будут применены дисциплинарные меры.

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