Роспотребнадзор проверит тагильскую «Пятерочку» после выдачи маски «напрокат»

В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор проверит жалобы на «Пятерочку», в которой выдавали покупателям одну и ту же одноразовую маску «напрокат», сообщает РИА Новости.

Ранее в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в магазине «Пятерочка» кассир выдал покупателю одноразовую маску, а потом попросил вернуть ее. Подписчик решил, что средство защиты выдают покупателям не один раз и был этим возмущен. В комментариях другая подписчица рассказала о подобном эпизоде в другой «Пятерочке». Напомним, в пресс-службе «Пятерочки» изданию Znak.com сообщили, что по данному сообщению проводится внутренняя проверка. При подтверждении информации, к сотрудникам будут применены дисциплинарные меры. Тагильчане пожаловались на выдачу одной маски «напрокат» всем покупателям «Пятерочки»

