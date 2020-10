Суд оставил под домашним арестом экс-замминистра Михаила Шилиманова, подозреваемого в посредничестве во взятке гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Решение принял 30 сентября суд Ленинского района Екатеринбурга. Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена Шилиманову до 17 ноября 2020 года. Напомним, бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов вместе и генеральный директор «Титановой долины» Артемией Кызласовым были задержаны сотрудниками ФСБ в феврале 2020 года. Шилиманов обвиняется в посредничестве при передаче взятки Кызласову в размере 2,5 миллионов рублей. Фигуранты по делу взятки главе «Титановой долины» отправлены под домашний арест

