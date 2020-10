В бюджете РФ треть расходов пойдет на социалку

Партией «Единая Россия» совместно с российским правительством разработан проект бюджета страны на три года. Предполагается, что каждый третий рубль будет расходоваться на социальную сферу.

Серьезные суммы пойдут на формирование комфортной среды. Так, в будущем году будут построены около трехсот домов культуры в сельских населенных пунктах, сообщает nashgorod.ru. На это уйдет около 3,3 миллиарда рублей. Еще 460 миллионов рублей выделят на 100 автоклубов в рамках проекта единороссов под названием «Культура малой родины». Предусмотрены в бюджете и деньги на 110 модельных библиотек. А также будут переоснащены детские школы искусств. Отдельной строчкой в проекте бюджета стоит развитие спорта в сельской местности. На эти цели в 2021 году будет выделено более 1,3 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтируют спортивные залы почти в тысяче сельских школ. Кроме того, запланировано строительство более 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых 43 будут введены в эксплуатацию уже в будущем году. Еще около миллиарда рублей направят на строительство катков с искусственным льдом. По федеральному проекту «Современная школа», который входит в национальный проект «Образование», в ближайшие два года в селах и поселках городского типа будут построены новые современные школы, из которых 19 — уже в будущем году. На это бюджет выделит 2,7 миллиарда рублей 20 регионам страны. Более 34 миллиардов пойдет на благоустройство городов и сельских населенных пунктов, в том числе на эти деньги обновят общественный транспорт. В будущем году городским агломерациям выделят около четырех миллиардов рублей, чтобы они смогли закупить новые автобусы, троллейбусы и трамваи. По мнению секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, проект можно назвать сбалансированным благодаря конструктивному сотрудничеству партии и российского правительства. «Проекты «Единой России» создавали специально для решения проблем граждан», - говорит партийный чиновник. Для ЕР принципиально, чтобы данные проекты получили финансирование. Поскольку конкретная школа, садик, спортплощадка, дорога, больница будут показателем качества жизни на конкретной территории. По словам Турчака, на следующей неделе запланирована его встреча с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, на которой будет обсуждаться финансирование приоритетных направлений бюджета. На ней будут подведены окончательные итоги совместной работы «Единой России» и правительства страны, чтобы обсудить документ в Госдуме и подготовить партийные поправки к документу. Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области Елена Чечунова рассказала, что в бюджете региона будет предусмотрено выполнение всех принятых социальных обязательств. «Несмотря на уменьшение доходной части бюджета в связи с пандемией коронавируса, все социальные выплаты будут производиться. Помимо этого, по итогам согласительных комиссий, проходивших в Законодательном Собрании Свердловской области, в муниципалитеты будут выделяться деньги из областного бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры. Это больницы, школы, объекты культуры и спорта», - сообщила она.

