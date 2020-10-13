В Кольцово вновь выстроились очереди в пункт тестирования на коронавирус

Напомним, две недели назад пассажиры, которые прибывают в Кольцово, пожаловались на скопление очередей. В связи с этим в пункте тестирования было увеличено количество медицинских работников. В оперативном штабе заявили, что система тестирования будет изменена, так как анализ работы пункта в течение недели показал, что загрузка трех медсестер не обеспечена потоком пассажиров. Поэтому было решено увеличить число работников только в пиковые часы — с трех до шести часов утра. Кроме того, их количество будет увеличиваться при одновременном прибытии сразу нескольких бортов. Также гражданам предложили обращаться в другие пункты тестирования, в том числе Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.