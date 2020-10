В Кольцово вновь выстроились очереди в пункт тестирования на коронавирус

В екатеринбургском аэропорту Кольцово снова возникли проблемы со сдачей тестов на коронавирус. Минувшей ночью там выстроилась очередь около сотни человек, сообщает E1 со ссылкой на одну из посетительниц аэропорта.

По ее словам, изначально очередь была около 120 человек. Без дистанции, без масок практически все. Работники поста спокойно это воспринимали. Ладно уж сразу бы писали, что им нужны от нас только деньги, а на наше здоровье плевать, рассказывает девушка. Напомним, две недели назад пассажиры, которые прибывают в Кольцово, пожаловались на скопление очередей. В связи с этим в пункте тестирования было увеличено количество медицинских работников. В оперативном штабе заявили, что система тестирования будет изменена, так как анализ работы пункта в течение недели показал, что загрузка трех медсестер не обеспечена потоком пассажиров. Поэтому было решено увеличить число работников только в пиковые часы — с трех до шести часов утра. Кроме того, их количество будет увеличиваться при одновременном прибытии сразу нескольких бортов. Также гражданам предложили обращаться в другие пункты тестирования, в том числе Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Екатеринбуржцы пожаловались на длинные очереди в поликлинике

