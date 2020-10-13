В Нижнем Тагиле глава ГИБДД Чернов вернется на службу

В Нижнем Тагиле глава ГИБДД Чернов вернется на службу

Вчера, 22:18ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле отпущен задержанный сотрудниками ФСБ глава ГИБДД полковник Анатолий Чернов, пишет АН «Между строк» со ссылкой на инсайдера.

По информации источника, полковнику не предъявлено обвинений и его статус переквалифицировали из подозреваемого в свидетеля. Остальные задержанные инспекторы также отпущены домой после допроса. С 14 октября Чернов вернется к службе.

Напомним, полковника Анатолия Чернова задержали сегодня сотрудники ФСБ по подозрению в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий. В частности проверяли его причастность к случаю, когда наказания за пьяное ДТП избежал сын одного из высокопоставленных чиновников Нижнего Тагила.

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