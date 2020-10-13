В Нижнем Тагиле назначили новых мировых судей

В Нижнем Тагиле назначили новых мировых судей

Сегодня, 12:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле избраны мировые судьи в Дзержинском, Ленинском и Тагилстроевском судебном участках, сообщает «Уралполит.ру».

13 октября состоялось 48 заседание Заксобрания Свердловской области, на котором рассмотрели вопрос о назначении на должности мировых судей.

Было рассмотрено шесть представлений о назначении.

В Нижнем Тагиле на десятилетний срок полномочий судебного участка № 1 по Дзержинскому району избрана Елена Бычкова. Судебный участок № 6 Ленинского района три года будет возглавлять Марина Иванова, Тагилстроевский судебный участок № 2 — Николай Потапов, он также избран на трехлетний срок.

Кроме того, на заседании были назначены судьи в Березовском и Синарском судебном районе, а также в судебном участке № 6 по Октябрьскому району Екатеринбурга.

Депутаты рассмотрели вопрос о назначении на должность судьи Уставного суда Свердловской области, им был избран Юрий Турыгин.

Напомним, ранее стало известно, что председатель свердловского Арбитражного суда Светлана Цветкова уходит в отставку.

Related news:
Свердловская областьзаседаниесудьи
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы