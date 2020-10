В Нижнем Тагиле назначили новых мировых судей

В Нижнем Тагиле избраны мировые судьи в Дзержинском, Ленинском и Тагилстроевском судебном участках, сообщает «Уралполит.ру».

13 октября состоялось 48 заседание Заксобрания Свердловской области, на котором рассмотрели вопрос о назначении на должности мировых судей. Было рассмотрено шесть представлений о назначении. В Нижнем Тагиле на десятилетний срок полномочий судебного участка № 1 по Дзержинскому району избрана Елена Бычкова. Судебный участок № 6 Ленинского района три года будет возглавлять Марина Иванова, Тагилстроевский судебный участок № 2 — Николай Потапов, он также избран на трехлетний срок. Кроме того, на заседании были назначены судьи в Березовском и Синарском судебном районе, а также в судебном участке № 6 по Октябрьскому району Екатеринбурга. Депутаты рассмотрели вопрос о назначении на должность судьи Уставного суда Свердловской области, им был избран Юрий Турыгин. Председатель свердловского арбитражного суда уходит в отставку Напомним, ранее стало известно, что председатель свердловского Арбитражного суда Светлана Цветкова уходит в отставку.

