В Нижнем Тагиле у двух депутатов городской думы выявлен коронавирус

У двух депутатов городской думы Нижнего Тагила подтвержден коронавирус, пишет АН «Между строк».

Информацию подтвердили изданию в пресс-службе гордумы. Один из заболевших находится на лечении в медицинском учреждении, его состояние стабильное. Положительный результат на коронавирусную инфекцию у второго депутата пришел 13 октября, непосредственно перед началом заседания. Больной самоизолировался и сообщает о хорошем самочувствии. Планируется поголовная проверка всего думского аппарата на COVID-19. Отметим, сегодня тагильские АТК сообщили, что коронавирус диагностирован у Вадима Раудштейна и Игоря Базилевича.

