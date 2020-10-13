В Нижнем Тагиле у двух депутатов городской думы выявлен коронавирус

В Нижнем Тагиле у двух депутатов городской думы выявлен коронавирус

Сегодня, 20:25ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
У двух депутатов городской думы Нижнего Тагила подтвержден коронавирус, пишет АН «Между строк».

Информацию подтвердили изданию в пресс-службе гордумы. Один из заболевших находится на лечении в медицинском учреждении, его состояние стабильное.

Положительный результат на коронавирусную инфекцию у второго депутата пришел 13 октября, непосредственно перед началом заседания. Больной самоизолировался и сообщает о хорошем самочувствии.

Планируется поголовная проверка всего думского аппарата на COVID-19.

Отметим, сегодня тагильские АТК сообщили, что коронавирус диагностирован у Вадима Раудштейна и Игоря Базилевича.

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