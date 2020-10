В Свердловской области на дистанционное обучение переведено более 400 классов

По данным на 13 октября, полученным оперативным штабом из министерства образования и молодежной политики Свердловской области, на обучение с использованием дистанционных технологий в регионе переведен 401 класс.

Из них 360 классов находятся на карантине по причине COVID-19, 41 класс — из-за гриппа и ОРВИ. На карантин по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ по-прежнему полностью закрыта одна школа,сообщили TagilCity.ru в оперативном штабе. В регионе полностью закрыты семь детских садов, три дошкольных учреждения на карантине по причине коронавируса, четыре — по причине гриппа и ОРВИ. На карантин закрыто 193 группы, из них 92 находятся на карантине по коронавирусу как возможно контактные, 101 группа закрыта на карантин по гриппу и ОРВИ. Напомним, в Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено 20 случаев заражения COVID-19, с начала пандемии инфекцией заразились 2023 тагильчанина. В Нижнем Тагиле еще у 20 человек выявлен коронавирус

Related news: В Нижнем Тагиле еще у 20 человек выявлен коронавирус

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter