Арестованные на вписке и погибшая в наушниках. Итоги дня в Свердловской области

Пропавший в Екатеринбурге в июле 2020 года бизнесмен Александр Соломенин «обнаружился», подав ходатайство в Арбитражный суд Свердловской области. Он был застройщиком скандально известного элитного жилого комплекса на улице Бажова. По факту исчезновения Соломеина возбуждено уголовное дело по факту об убийстве. Однако в августе текущего года кто-то от имени Соломеина подал ходатайство об истребовании дополнительных документов по делу. Юристы считают, что до исчезновения, Соломеин выдал кому-то доверенность на представление своих интересов в суде.