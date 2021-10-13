Арестованные на вписке и погибшая в наушниках. Итоги дня в Свердловской области

Арестованные на вписке и погибшая в наушниках. Итоги дня в Свердловской области
Арестованные на вписке и погибшая в наушниках. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:28ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 октября.

Трое мужчин из Челябинской области арестованы по делу об изнасиловании трех школьниц на вписке в Екатеринбурге. Им грозит до 15 лет лишения свободы за преступление. Дело взял на контроль глава СК СКР России Александр Бастрыкин. Ранее сообщалось, что девочки 14 и 15 лет добровольно вступили с обвиняемыми в интимную связь и сами предложили снять квартиру для «мероприятия».

Обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий жителей планируют расширить власти Свердловской области. Постановление готовит главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Также в правительстве региона готовится документ о вакцинации подростков. Роспотребнадзор Свердловской области направил предложение об отмене всех массовых мероприятий свыше 500 человек.

Под колеса грузового поезда попала 15-летняя девочка, которая переходила железнодорожные пути в наушниках рядом со станцией Новая Ляля. Девочка была доставлена в больницу с многочисленными травмами, однако ее не удалось спасти. Предварительно известно, что машинист подавал звуковые сигналы и пытался экстренно затормозить. В прокуратуре начали проверку по этому факту, будут назначены различные экспертизы.

Пропавший в Екатеринбурге в июле 2020 года бизнесмен Александр Соломенин «обнаружился», подав ходатайство в Арбитражный суд Свердловской области. Он был застройщиком скандально известного элитного жилого комплекса на улице Бажова. По факту исчезновения Соломеина возбуждено уголовное дело по факту об убийстве. Однако в августе текущего года кто-то от имени Соломеина подал ходатайство об истребовании дополнительных документов по делу. Юристы считают, что до исчезновения, Соломеин выдал кому-то доверенность на представление своих интересов в суде.

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