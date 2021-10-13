ФСС: В РФ в скором времени все больничные листы будут оформляться в цифровом формате

В ФСС также отмечают преимущества данной инициативы. В частности, они подчеркивают, что этот документ невозможно потерять, порвать или как-либо подделать. Вся информация о ЭЛН будет доступна в личном кабинете на сайте ФСС. Кроме того, данное нововведение ускорит процесс выдачи страхового возмещения дохода, а также облегчит работодателю процесс переноса информации в свою систему. Теперь ему достаточно лишь отправить всю информацию о ЭЛН в ФФС. Помимо этого, пациенту теперь будет поступать уведомление на портал госуслуг об открытии, продлении или закрытии больничного листа. Данная услуга будет доступна только авторизованным пользователям.