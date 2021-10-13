ФСС: В РФ в скором времени все больничные листы будут оформляться в цифровом формате

По информации "Новых Известий", юбилейный ЭЛН оформили в ГБУЗ СО «Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника № 14». Отмечается, что за этот год медицинские учреждения выдали 78 процентов электронных листков нетрудоспособности.
При этом какая-либо существенная разница между ЭЛН и обычным бумажным больничным отсутствует. Согласно действующему закону, они имеют абсолютно равнозначную юридическую силу. На сегодняшний день данной услугой может воспользоваться любой работник по ОМС.
Пациенту необходимо лишь предупредить врача о желании получить ЭЛН. После чего ему нужно подписать документ для оформления данной процедуры. Работодатель должен быть готов принять ЭЛН к оплате.
В ФСС также отмечают преимущества данной инициативы. В частности, они подчеркивают, что этот документ невозможно потерять, порвать или как-либо подделать. Вся информация о ЭЛН будет доступна в личном кабинете на сайте ФСС. Кроме того, данное нововведение ускорит процесс выдачи страхового возмещения дохода, а также облегчит работодателю процесс переноса информации в свою систему. Теперь ему достаточно лишь отправить всю информацию о ЭЛН в ФФС. Помимо этого, пациенту теперь будет поступать уведомление на портал госуслуг об открытии, продлении или закрытии больничного листа. Данная услуга будет доступна только авторизованным пользователям.
На сегодняшний день данной услугой воспользовались 90,5 млн раз. Наиболее популярной она оказалась в столице России (8,9 млн штук), в МО (5,0 млн штук) и в Татарстане (3,8 млн штук). Также отмечается, что уже около 11 тысяч медицинских учреждений (90% от общего количества в стране) начали оформлять данную услугу. Наибольшую активность проявили следующие медучреждения: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца», Москва – (7,8 млн штук), ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе (278,2 тыс. штук) и ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского» в Белгородской области (238,3 тыс. штук).
Помимо этого, стоит отметить, что в Северной Осетии (99,7%), Хакасии (99,0%) и Татарстане (98,9%) имеется самая высокая доля ЭЛН от его общего количества.
Напоминаем, что с января 2022 года все листки нетрудоспособности будут выдаваться в электронном виде.