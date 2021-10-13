Новый фасад ГДДЮТ в Нижнем Тагиле решено сделать в светлых тонах

Новый фасад ГДДЮТ в Нижнем Тагиле решено сделать в светлых тонах
Новый фасад ГДДЮТ в Нижнем Тагиле решено сделать в светлых тонах
Сегодня, 08:29ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Фасад ГДДЮТ в Нижнем Тагиле решено выполнить в светлых тонах. На данный момент подрядчик должен доработать проект.

В сентябре 2021 года на одном из совещаний по проекту было решено отклониться от концепции в оранжевых расцветках и выполнить фасад в другой цветовой гамме.

На совещании, которое прошло 12 октября, подрядчик МУП «Тагилдорстрой» представил три эскиза, которые были доработаны с учетом пожеланий с прошлых совещаний, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Во время дискуссии были заслушаны мнения архитекторов, педагогов и строителей. Обсуждались предложения о сохранении стилистики 80-х годов, подобные современные объекты и разные варианты цветового оформления.

В результате было решено сделать сам дворец в белом цвете, а колонны серыми. Подрядчику поручено доработать эскиз и предложить вариант дизайна с яркими элементами.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Это все-таки детский дворец, он должен вызывать приятные эмоции. На проработку вопроса дается неделя. Металлокассеты основного, белого, цвета заказываем в ближайшее время, чтобы не задерживать ход работ. Сроки у нас сжатые, подвел итог мэр Владислав Пинаев.

На данный момент работы на объекте уже стартовали. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, сейчас подготавливаются помещения, закупаются материалы. Начать планируется с ремонта кровли.

Напомним, в здании ГДДЮТ не было ремонта уже более 30 лет. Согласно проекту капитального ремонта должна быть отремонтирована кровля, фасады, крыльцо, усилены внутренние конструкции здания. Также замене подлежат основные коммуникации. Дополнительно будет благоустроена безбарьерная среда и прилегающая территория. Общая стоимость проекта составляет 366,3 миллиона рублей.

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