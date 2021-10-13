Памятник Петру и Февронии будет открыт в конце октября в тагильском парке «Народный»

Точных сроков открытия пока нет из-за ситуации с коронавирусом. Ориентировочно это будет последняя неделя октября, с 25 по 29 число, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии.
Там отметили, что пока также неизвестно в каком виде формате будет проходить мероприятие, предварительно массовых мероприятий не будет.
Эту информацию редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
В связи с организационными моментами установка и открытие памятника назначена на 28 октября, пояснили в пресс-службе.
Напомним, памятник святым Петру и Февронии появится в «Народном» на месте последнего снесенного частного дома. Для монумента МУП «Тагилдорстрой» облагородил специальную площадку и оборудовал постамент. В начале реконструкции это место выглядело так.