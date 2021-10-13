Памятник Петру и Февронии будет открыт в конце октября в тагильском парке «Народный»

Памятник «Святые Благоверные Пётр и Феврония Муромские» планируется официально открыть в парке «Народный» в Нижнем Тагиле в конце октября. Ранее эта дата была назначена на 8 июля в День семьи, любви и верности, но скульптура не была готова. Затем сроки переносились из-за пандемии COVID-19 и отмены массовых мероприятий.

Точных сроков открытия пока нет из-за ситуации с коронавирусом. Ориентировочно это будет последняя неделя октября, с 25 по 29 число, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии. Там отметили, что пока также неизвестно в каком виде формате будет проходить мероприятие, предварительно массовых мероприятий не будет. Эту информацию редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. В связи с организационными моментами установка и открытие памятника назначена на 28 октября, пояснили в пресс-службе. Фото: TagilCity.ru Напомним, памятник святым Петру и Февронии появится в «Народном» на месте последнего снесенного частного дома. Для монумента МУП «Тагилдорстрой» облагородил специальную площадку и оборудовал постамент. В начале реконструкции это место выглядело так. Фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле 6 Фото Памятник святым Петру и Февронии в скором времени появится в парке «Народный» в Нижнем Тагиле. Строители обустраивают место под него.

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