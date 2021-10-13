Почетный нагрудный знак получила учительница в Нижнем Тагиле

Почетный нагрудный знак получила учительница в Нижнем Тагиле
Почетный нагрудный знак получила учительница в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:19ОбществоФото: 1МI
Награждение приурочено ко Дню учителя, недавно прошедшему в России. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил нагрудный знак Почетному гражданину города Нине Фирстовой.

Глава Нижнего Тагила вручил Нине Александровне Фирстовой нагрудный знак администрации города «За верность педагогической профессии», сообщает пресс-служба мэрии.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Педагог начала свою деятельность в 1945-м году, является Отличником народного просвещения РСФСР и Почетным жителем города Нижний Тагил. Сейчас Нине Фирстовой 97 лет, но она до сих пор делится своим педагогическим опытом с молодыми учителями Тагила.

Почетный знак был вручен мэром у Фирстовой дома.

Напомним, 7 октября 2021 года в администрации Нижнего Тагила чествовали лучших преподавателей и педагогов в День учителя.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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