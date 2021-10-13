Прокуратура проверит информацию об отказе водителя везти тагильчанку с ребенком

Прокуратура проверит информацию об отказе водителя везти тагильчанку с ребенком
Прокуратура проверит информацию об отказе водителя везти тагильчанку с ребенком
Вчера, 22:44ОбществоФото: 1MI
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку после публикаций СМИ о водителе автобуса, который отказался везти женщину с ребенком-инвалидом.

Женщина объяснила, что водитель не стал открывать заднюю дверь и заявил, что с коляской в салон нельзя. Также в этот момент транспорт не был переполнен пассажирами.

Теперь прокуратура проверить достоверность информации и, при ее подтверждении, даст правовую оценку соблюдению автотранспортным предприятием требований законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Напомним, на маршруте № 25 пассажирскими перевозками занимается «Объединение «Союз-НТ». О том, что произошло, заместитель председателя организации депутат думы Нижнего Тагила Александр Петров узнал от журналистов. По его словам, данная ситуация недопустима.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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