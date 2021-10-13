Россия снова доставит на Кубу гуманитарную помощь для борьбы с ковидом

В данный момент Борисов находится на Кубе по поручению главы России Владимира Путина, информирует 360tv.ru. Там Борисов ведет деловые переговоры с представителями Кубы.
Сообщается, что Россия в дальнейшем также будет помогать своему стратегическому партнеру. До конца 2021 года на Кубу отправят еще одну партию гуманитарной помощи.
Россия, сказано в сообщении, сделала несколько поставок гуманитарной помощи на Кубу в период пандемии. Речь идет о продуктах питания, товарах первой необходимости, лекарствах, аппаратах ИВЛ, кислородных станциях и прочем.
Борисов провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасо. Стороны поговорили о торговых и экономических отношениях между государствами-партнерами и обсудили совместные проекты на Кубе.
В аппарате дипломата отметили, что тот передал коллегам из Кубы особый привет от российского президента.