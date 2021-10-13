Россия снова доставит на Кубу гуманитарную помощь для борьбы с ковидом

Россия снова доставит на Кубу гуманитарную помощь для борьбы с ковидом
Россия снова доставит на Кубу гуманитарную помощь для борьбы с ковидом
Вчера, 17:27ОбществоФото: pixabay.com
Власти РФ решили посодействовать Кубе в борьбе с COVID-19 и отправить в страну новую партию гуманитарной помощи, по сообщению агентству «Интерфакс» представителей пресс-службы вице-премьера РФ Юрия Борисова.

В данный момент Борисов находится на Кубе по поручению главы России Владимира Путина, информирует 360tv.ru. Там Борисов ведет деловые переговоры с представителями Кубы.

Сообщается, что Россия в дальнейшем также будет помогать своему стратегическому партнеру. До конца 2021 года на Кубу отправят еще одну партию гуманитарной помощи.

Россия, сказано в сообщении, сделала несколько поставок гуманитарной помощи на Кубу в период пандемии. Речь идет о продуктах питания, товарах первой необходимости, лекарствах, аппаратах ИВЛ, кислородных станциях и прочем.

Борисов провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасо. Стороны поговорили о торговых и экономических отношениях между государствами-партнерами и обсудили совместные проекты на Кубе.

В аппарате дипломата отметили, что тот передал коллегам из Кубы особый привет от российского президента.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы