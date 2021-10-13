Тагильчанка пожаловалась на отказ водителя пускать ее в автобус с ребенком-инвалидом

Тагильчанка пожаловалась на отказ водителя пускать ее в автобус с ребенком-инвалидом
Тагильчанка пожаловалась на отказ водителя пускать ее в автобус с ребенком-инвалидом
Сегодня, 20:19ОбществоФото: 1MI
О том, что водитель автобуса на маршруте № 25 отказался пускать ее в салон вместе с коляской, рассказала жительница Нижнего Тагила Татьяна. По ее словам, с ребенком-инвалидом она должна была поехать на занятия.

Женщина сообщила, что инцидент произошел утром 8 октября. Водитель не стал открывать дверь, а на просьбу другой тагильчанки, стоявшей на остановке, он ответил — «с коляской нельзя».

Чем мой ребенок хуже других? Он же не виноват, что не может ходить,написала Татьяна в паблике «Черный список Тагила» «ВКонтакте».

Известно, что на данном маршруте пассажирскими перевозками занимается «Объединение «Союз-НТ». О том, что произошло, заместитель председателя организации депутат думы Нижнего Тагила Александр Петров узнал от журналистов, пишет Ура.ру. По его словам, данная ситуация недопустима. Он дал поручение, чтобы провели собрание с работниками на маршруте и разобрались в инциденте.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщили, что контроль за качеством работы транспорта возложен на управление городским хозяйством мэрии. Теперь специалисты проведут проверку на предприятии «Союз-НТ».

Напомним, 3 октября в Нижнем Тагиле пассажир автобуса маршрута № 55 подвергся нападению со стороны водителя. Мужчине не понравилась посадка пассажира, который сидел нога на ногу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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