Топ-10 мест для прогулок в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил — промышленная столица Урала, именуемая в народе «городом труб и заводов». Но его истинное лицо — набережная с восхитительным видом, вершина Лисьей горы с городом на ладони и легендарный парк с колесом обозрения. Редакция TagilCity.ru выбрала 10 самых популярных мест для прогулок в Нижнем Тагиле.

Тагильская лагуна в Нижнем Тагиле Тагильская лагуна — излюбленное место тех, кто выбирает прогулку по Нижнему Тагилу. Здесь собираются молодежь, пожилые люди, влюбленные, спортсмены, родители с детьми всех возрастов. Фото: Сергей Голотюк группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте Расположена лагуна на берегу Тагильского пруда. Протяженность благоустроенной набережной Нижнего Тагила — 1,5 км. Прогуляться можно по двум дорожкам из светлого гранита. По бокам посажены деревья и кустарники. Спуск к смотровым площадкам оборудован лестницами и пандусами. Здесь установлены лавочки, на которых можно выпить кофе, насладиться видом пруда и Лисьей горы. Для безопасности территория ограждена забором. Примечательны металлические и гранитные скульптуры, выполненные тагильскими и невьянскими мастерами. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила На возвышении стоит небольшая ротонда, которую полюбили молодожены. Рядом находится ЗАГС Ленинского района Нижнего Тагила, поэтому в теплое время по набережной гуляют счастливые новобрачные. пресс-служба Администрации Нижнего Тагила Можно заметить большую металлическую фигуру солдата. Мужчина склонил голову к разорванному кругу планеты и к кресту. Под правой рукой — автомат, в левой ладони — фуражка. Вокруг — плиты с фамилиями тагильчан, погибших в локальных войнах. Часто здесь проходят памятные мероприятия и митинги. сайт МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Также на берегу находятся несколько общепитов, вагончик с кофе и круассанами, ночной клуб, фитнес-клуб и отель Demidov Plaza 4*. Есть множество игровых площадок для детей разных возрастов, спортивный комплекс с уличными тренажерами. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила Возле отеля видим небольшой пляж с мелкой галькой. Летом здесь загорают жители города. Купаться в пруду запрещено. 19 января в праздник Крещения Господня на льду устанавливают крещенскую купель. Со всего города сюда съезжаются тагильчане, чтобы окунуться в прорубь. Тагильская лагуна в Тагиле — любимое место не только тагильчан, но и фотографов. Фото: Евгений Пасторс Театральный сквер в Нижнем Тагиле Театральный сквер — территория от проспекта Ленина до Тагильской лагуны. Спуститься к пруду можно по большой гранитной лестнице, сбоку которой находятся площадки с лавочками и скульптурами. Фото: Сергей Голотюк группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте После спуска сразу попадаешь на площадь со светомузыкальным фонтаном. Вечером в теплое время суток проходит небольшое шоу. Световые эффекты и струи воды фонтана двигаются в такт музыки. Фото: Сергей Голотюк группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте Тут же расположен ЗАГС Ленинского района Нижнего Тагила, поэтому в выходные здесь собираются молодожены. Через дорогу от ЗАГСа стоит Перинатальный центр — сейчас это единственное место, где появляются на свет маленькие тагильчане. Металлические скульптуры в сквере Тагила часто становятся героями фотосессий отдыхающих. Все статуи — люди прошлого столетия. Маленький мальчик с недоверием окунул одну ногу в воду, шахматист застыл в раздумии над следующим ходом. Девочка вот-вот откроет глаза и побежит искать друзей. Мужчина в шляпе склонился над книгой. Фотограф призывает замереть перед вспышкой. Из общей картины выделяются два юноши с современными атрибутами: ноутбуком и планшетом. сайт МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Существует поверье. Желания в профессиональной сфере сбудутся, если нашептать их на ухо молодому человеку с планшетом. А желания, связанные с деньгами и политикой, лучше рассказать мужчине с книгой. Парк «Народный» в Нижнем Тагиле Парк «Народный» находится в пойме реки Тагил от улицы Фрунзе до улицы Красноармейской. К парку можно подъехать на машине или велосипеде. Есть большие парковки и паркинг. Фото: Сергей Сущев Территория парка — 9 гектаров. Здесь находятся игровые площадки для детей разного возраста. Пройти к ним можно по оборудованным асфальтированным и плиточным дорожкам. Везде стоят лавочки и беседки. Фото: Сергей Голотюк группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте Также на территории парка в Нижнем Тагиле находится спортивная площадка с тренажерами, баскетбольный корт, зона для скалолазания. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Для любителей домашних питомцев оборудована площадка для выгула животных. TagilCity.ru На берегу реки стоят лежаки, а само побережье отсыпано мелкой галькой. Здесь круглый год живут утки. Тагильчане их так хорошо кормят, что птицы не хотят улетать зимовать. Фото: Альфия Хайруллина Территорию парка «Народного» украшают металлические скульптуры животных Урала. сайт МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Парк им. А. П. Бондина в Нижнем Тагиле Одно из самых старейших мест отдыха в Нижнем Тагиле названо в честь уральского писателя Алексея Бондина. Как и Тагильская лагуна, оно расположено на берегу Тагильского пруда. Попасть в парк можно со стороны Нижнетагильского цирка. Фото: Сергей Голотюк группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте Спуск вниз украшает каскад фонтанов длиной 130 метров, по бокам которого установлены лавочки. В конце каскада — знаменитый «Мост влюбленных», на перилах которого уже не осталось места для замка молодоженов Тагила. Фото: Альфия Хайруллина В парке развлечений Нижнего Тагила можно покататься на аттракционах для детей и взрослых, центральное место среди них занимает колесо обозрения. Фото: сайт МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» На прибрежной территории организованы прогулки по пруду. Можно взять катамаран или покататься на катере или пароме. Фото: Альфия Хайруллина В парке Тагила также расположен мемориально-литературный музей имени А. П. Бондина. Это дом, где жил и творил уральский писатель. Фото: сайт МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Природно-ландшафтный парк «Лисья гора» в Нижнем Тагиле Нельзя не сказать об одном из главных символов города — Лисьей горе. Она возвышается над городом, поэтому ее видят практически все районы Нижнего Тагила. После реконструкции склон годы и сторожевая башня на вершине освещены, поэтому сюда можно прийти даже в темное время суток. Фото: Сергей Голотюк группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте С Лисьей горы в Нижнем Тагиле открывается панорама города, которая восхищает своей красотой. Площадь вокруг башни выложена гранитной плиткой, на вершине можно сделать красивые фото. Фото: Сергей Голотюк группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте Раньше тагильчане поднимались на гору по тропинкам, сейчас для этого есть удобная лесенка с небольшими площадками и лавочками для отдыха. Это точно то место, где стоит погулять в Нижнем Тагиле. Фото: Сергей Голотюк группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте Сторожевая башня после реконструкции стала музеем, признанным самым маленьким в России. Фото: сайт МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Экопарк или парк «Муринские пруды» в Нижнем Тагиле Экопарк находится в районе Муринских прудов на ГГМ. На 7,5 гектарах есть все для активного отдыха тагильчан. Территория разделена на несколько зон. Их соединяют пешеходные и велосипедные дорожки. Игровые площадки разнятся по возрастам. группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте Фото: Сергей Голотюк Так, есть зона для малышей до трех лет, где находятся механическая карусель, качели, небольшая горка с лестницей, спортивно-игровой комплекс. Для безопасности территория с качелями отсыпана песком, а зона спортивно-игрового комплекса покрыта мягкой резиновой крошкой. сайт МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Парк украшают металлические скульптуры. Не так давно появились топиарные фигуры мамонтов. Фото: группа «ФотоВид НТ. Нижний Тагил» во ВКонтакте Парк действительно можно назвать экологичным. Через каждые 5-10 метров стоят урны, есть баки для сортировки отходов. Большая часть строений выполнена из дерева. По задумке, благоустроенная территория должна влиться в естественную местность. Фото: сайт МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» После открытия тагильчан возмутил пустырь, на котором расположены парк. Однако в 2021 году появился проект озеленения территории. В дальнейшем здесь высадят 220 деревьев и 3 тысячи кустарников. Комсомольский сквер в центре Нижнего Тагила Небольшой сквер находится в самом центре Нижнего Тагила — на проспекте Ленина. Рядом расположен Нижнетагильский театр Кукол. Центр зеленого сквера — круглая асфальтированная площадка с фонтаном «Каменный цветок». Здесь можно прогуляться по аллеям или посидеть на лавочке. Фото: Сергей Комиссарюк Рядом расположен памятник Николаю Никитичу Демидову — представителю четвертого поколения династии промышленников Демидовых. сайт МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Парк Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле Парк Победы расположен в центре Гальянки и является самом популярным местом отдыха среди жителей района. Центр парка — плиточная дорожка с березовыми рощами по бокам. Осенью здесь особенно живописно. В аллее и между деревьев установлены лавочки и качели. Фото: Сергей Патрушев Также на территории парка оборудована детская площадка с игровыми комплексами, горками и песочницей. Если вы не знаете, где погулять с ребенком, - выбирайте Парк Победы в Нижнем Тагиле. Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Есть уличные тренажеры и площадка для воркаута. Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Рядом находится небольшой скейт-парк и огражденная зона для выгула собак. Площадь Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле Площадь Славы в Нижнем Тагиле — самое популярное место среди жителей Вагонки. Так называют и «Аллею Славы», и сквер имени Дзержинского. Сергей Голотюк, группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте В начале площади находится мемориальный комплекс. Здесь горит Вечный огонь. Установлены стеллы с названиями предприятий-участников ВОВ, памятник погибшим участникам локальных войн, обелиск в виде штыка, памятник «Единство фронта и тыла». сайт МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Сразу за «Аллеей Славы» начинается сквер имени Дзержинского. Центральное место занимает комплекс фонтанов. Возле него есть лавочки для спокойного отдыха горожан. Сергей Голотюк, группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте Ребенок на прогулке в сквере не заскучает, так как для детей оборудованы площадки с горками, игровыми комплексами и с качелями. Есть зона для скейтеров и баскетбольное поле. Летом в сквере Тагила работают аттракционы и проходят значимые для жителей Вагонки мероприятия. Сквер «Пионерский» в Нижнем Тагиле Сквер находится между улицей Ильича и проспектом Вагоностроителей. В его центре расположен фонтан с лягушками из латуни. После реконструкции фигурки убрали, но жители Вагонки попросили вернуть примечательных земноводных. Сергей Голотюк, группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте От центральной площади в разные стороны пролегают аллеи. Здесь можно отдохнуть на лавочке или в беседке. Украшает сквер скульптура пионера-горниста. Сергей Голотюк, группа «Панорама Н. Т.» во ВКонтакте Также на территории находится детская площадка и небольшое футбольное поле. Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

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