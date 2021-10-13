В суде Екатеринбурга «обнаружился» пропавший бизнесмен Соломеин

А уже 23 августа текущего года кто-то от имени Соломеина подал в арбитраж ходатайство об истребовании дополнительных документов по делу. Юристы предположили, что до своего исчезновения, Соломеин мог выдать кому-то доверенность на представление своих интересов в суде. Правда, коллеги пропавшего бизнесмена об этом факте не знают.