В суде Екатеринбурга «обнаружился» пропавший бизнесмен Соломеин

На днях стало известно, что пропавший в 2020 году бизнесмен из Екатеринбурга Александр Соломеин, подал ходатайство в суде, сообщает E1.
Мужчина выступает ответчиком в арбитражном суде Екатеринбурга. Согласно картотеке арбитражных дел, 20 августа 2021 года (через год после исчезновения) компания «Энергоремстройкомплект» подала исковое заявление к пропавшему Соломеину. ЭРСК требует с бизнесмена (который, предположительно был убит - прим. ред.) документы о деятельности его компании.
А уже 23 августа текущего года кто-то от имени Соломеина подал в арбитраж ходатайство об истребовании дополнительных документов по делу. Юристы предположили, что до своего исчезновения, Соломеин мог выдать кому-то доверенность на представление своих интересов в суде. Правда, коллеги пропавшего бизнесмена об этом факте не знают.
Напомним, Александр Соломеин был директором компании «Вагант», на 99% принадлежавшей ЭРСК. Застройщики возводили в Екатеринбурге скандально известный элитный жилой комплекс на улице Бажова. Бизнесмен таинственно исчез в 31 июля 2020 года, следователи расследуют дело по факту «Убийство».