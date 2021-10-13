В суде Екатеринбурга «обнаружился» пропавший бизнесмен Соломеин

В суде Екатеринбурга «обнаружился» пропавший бизнесмен Соломеин
В суде Екатеринбурга «обнаружился» пропавший бизнесмен Соломеин
Сегодня, 08:36ОбществоФото: 1МI
Правоохранители больше года расследуют исчезновение екатеринбургского бизнесмена Александра Соломеина. Следствие полагает, что мужчина был убит.

На днях стало известно, что пропавший в 2020 году бизнесмен из Екатеринбурга Александр Соломеин, подал ходатайство в суде, сообщает E1.

Мужчина выступает ответчиком в арбитражном суде Екатеринбурга. Согласно картотеке арбитражных дел, 20 августа 2021 года (через год после исчезновения) компания «Энергоремстройкомплект» подала исковое заявление к пропавшему Соломеину. ЭРСК требует с бизнесмена (который, предположительно был убит - прим. ред.) документы о деятельности его компании.

А уже 23 августа текущего года кто-то от имени Соломеина подал в арбитраж ходатайство об истребовании дополнительных документов по делу. Юристы предположили, что до своего исчезновения, Соломеин мог выдать кому-то доверенность на представление своих интересов в суде. Правда, коллеги пропавшего бизнесмена об этом факте не знают.

Напомним, Александр Соломеин был директором компании «Вагант», на 99% принадлежавшей ЭРСК. Застройщики возводили в Екатеринбурге скандально известный элитный жилой комплекс на улице Бажова. Бизнесмен таинственно исчез в 31 июля 2020 года, следователи расследуют дело по факту «Убийство».

Сюжеты:
Екатеринбург
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