Хочешь узнать, как красиво рисовать акварелью? Приходи в пятницу на мастер-класс в музей ИЗО Нижнего Тагила

Мастер-класс продлится 2 часа, и у присутствующих будет возможность не только понять технику классической многослойной акварельной живописи, но и познакомиться с художниками-педагогами Школы акварели. Это удивительные люди, которые личным примером помогают ученикам активно познавать и осмыслять мир.

Все они талантливые мастера, обладающие высоким профессионализмом, индивидуальным стилем и многогранностью интересов. В Нижний Тагил приезжает интересный художник и опытный, талантливый педагог Александр Павлович Волков.

Волков Александр Павлович

Окончил Московскую среднюю художественную школу при МГХИ им. В.И. Сурикова и Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества (мастерская пейзажной живописи под руководством профессора А.С. Трофимова). Обучался в реставрационных мастерских Эрмитажа. Участвовал в росписи центрального иконостаса Храма Христа Спасителя в Москве.

Работал преподавателем живописи, рисунка и композиции в Колледже при Центре реабилитации для инвалидов и Педагогическом Университете им. Н.К. Крупской на кафедре изобразительного искусства.

Член Международной Федерации художников профессионально-творческого Союза художников России, член Мытищинской Ассоциации художников.

А.П. Волков работает в технике живописи маслом, многослойной акварелью, в смешанной технике, занимается росписью интерьеров, мозаикой.

Александр Павлович является преподавателем Школы акварели Сергея Андрияки с 1999 г. (год основания школы). Обучает рисунку и акварельной живописи, ведет спецкурс «Живопись в интерьере», руководит летней пленэрной практикой. Лучшие его ученики стали стипендиатами Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова (Нарцисова В., 2004 г.), Российского Фонда Культуры «Юные дарования» (Середа М., 2004 г.). Работы многих его учащихся отобраны в учебно-методический фонд и экспонируются на выставках Школы акварели Сергея Андрияки.

В 2009 г. Волков А.П. принимал участие в создании учебника «Акварельная живопись. Часть 1. Начальный рисунок, 2009 г., за что награжден Грамотой Администрации Школы акварели Сергея Андрияки.

Работы художника хранятся в Мытищинском Историко-художественном музее, в Музее-усадьбе «Остафьево», в Долгопруднинской картинной галерее, а также в частных собраниях России и за рубежом.

А.П. Волков – участник международных, межреспубликанских, региональных и московских выставок. Было проведено 6 персональных выставок художника.

Работы Волкова А.П. находятся в музеях России, Московской области, Москвы, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Как говорила мама Дяди Федора: «От этой картины есть польза. Она дырку на обоях загораживает». К счастью, современному человеку незачем прибегать к таким интерьерным уловкам, да и на стену можно повесить что-нибудь поинтереснее - например, телевизор. Конечно, просто так он держаться не будет, но с помощью специального крепежа для телевизора работа выполняется легко и просто - и вот огромная плазменная панель заняла свое место. Теперь смотреть любимые программы и фильмы стало еще удобнее, а громоздкая техника не занимает пространство.