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Хочешь узнать, как красиво рисовать акварелью? Приходи в пятницу на мастер-класс в музей ИЗО Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хочешь узнать, как красиво рисовать акварелью? Приходи в пятницу на мастер-класс в музей ИЗО Нижнего Тагила

13 ноября 2013, 14:45Общество
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