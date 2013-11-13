Конкурс «Краса ненаглядная» состоялся на ЕВРАЗ НТМК (ФОТО)

Виктория работает на ЕВРАЗ НТМК с 2012 года, пришла на комбинат после окончания 11 класса, сейчас без отрыва от производства получает высшее образование в филиале Уральского Федерального Университета - УПИ. Основной обязанностью Виктории в настоящее время является подготовка необходимых документов для отгрузки железнодорожных колес потребителям, в том числе и на экспорт: в США и Европу. Виктория активно участвует в творческих мероприятиях комбината: «Минуте славы», молодежном слете. Мама Виктории - Наталья Викторовна также порядка 10 лет работает в КБЦ оператором поста управления.

Организация конкурса «Краса ненаглядная» – лишь небольшая часть программы по работе с молодежью, которая реализуется на ЕВРАЗ НТМК, - отметил директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Алексей Пырин. – Конкурс направлен на выявление творческих способностей среди молодежи, а также на реализацию личных талантов.

Помимо короны победительницы в конкурсе «Краса ненаглядная» были выбраны лидеры еще в пяти номинациях. «Мисс очарование» стала инженер Анна Пуртова, «Мисс Шарм» – экономист Анастасия Агишева, звание «Мисс Улыбка» получила инженер Дарья Малахова, а «Мисс Грация» признана фельдшер Никомеда Юлия Гензик. Приз зрительских симпатий вручен Ольге Чернышевой из рельсобалочного цеха.

Конкурс «Краса ненаглядная ЕВРАЗ НТМК» проходил в два этапа. На первом этапе из 50 претенденток были выбраны 10 лучших девушек. В финале конкурса участницы подготовили творческие номера, приняли участие в дефиле в шубах и в свадебных платьях, продемонстрировали свои таланты и способности на сцене.