Новое поступление Nissan Almera от 429 000 р. в автоцентре Конкорд! Успевайте забрать свою!

Уважаемые клиенты,

мы рады сообщить вам, что автомобили Nissan Almera теперь в НАЛИЧИИ!

Оцените качество, простор и надежность Nissan Almera! Он создан для многолетней и безупречной службы.

В отличие от своих конкурентов, спроектированных для более мягких условий, новая модель Nissan способна противостоять любым погодным сюрпризам.

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