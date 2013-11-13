Новое поступление Nissan Almera от 429 000 р. в автоцентре Конкорд! Успевайте забрать свою!
13 ноября 2013, 18:00ОбществоПолина
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Nissan Almera в наличии. Только в автоцентре Конкорд! Уважаемые клиенты, мы рады сообщить вам, что автомобили Nissan Almera теперь в НАЛИЧИИ! Оцените качество, простор и надежность...
Уважаемые клиенты,
мы рады сообщить вам, что автомобили Nissan Almera теперь в НАЛИЧИИ!
Оцените качество, простор и надежность Nissan Almera! Он создан для многолетней и безупречной службы.
В отличие от своих конкурентов, спроектированных для более мягких условий, новая модель Nissan способна противостоять любым погодным сюрпризам.
Самое привлекательное кредитное предложение от NISSAN FINANCE:
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.(3435) 44-70-55 и на сайте www.concord-ural.ru
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